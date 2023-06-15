МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30 процентов, превысив отметку в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:57 мск июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), растут на 29,7 процента, до 554,7 доллара за тысячу кубометров.

Торги на этом рынке открылись у отметки 422,2 доллара за тысячу кубометров (-1,3 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 427,8 доллара за тысячу кубометров.

«Опасения по поводу поставок сжиженного природного газа в Европу и перебои в работе норвежских газопроводов стали триггерами», — сказал агентству Блумберг глава отдела европейского рынка газа и мирового рынка СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Джеймс Уодделл (James Waddell).

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара. Потом котировки начали расти.