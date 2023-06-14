Перемены токена: в РФ хотят провести эксперимент по международным расчетам с ЦФА

Для запуска нового проекта сначала нужно изменить регулирование об экспериментально-правовых режимах, а затем провести пилот по использованию ЦФА во внешнеторговых сделках. Оборачиваться будут цифровые валюты центральных банков и обеспеченные активы, которые запускаются российским бизнесом вместе с иностранным, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Такая технология поможет в проведении международных расчетов на фоне санкций, однако могут возникнуть сложности из-за различий в регулировании этой сферы в разных странах, отметили участники рынка.

Как крипта, только лучше

В России планируется запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), сообщил «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. По его словам, правительство поддерживает предложение.

Реализация инициативы пройдет в два этапа. Сначала потребуется внести изменения в регулирование об экспериментально-правовых режимах — это порядка 30 законов. Такой документ уже готовится к первому чтению в Госдуме. Второй этап — собственно эксперимент по обращению ЦФА и их использованию в международных сделках. Он позволит более эффективно организовать внешнеторговую деятельность страны, подчеркнул зампред ЦБ. Однако на территории РФ такие расчеты будут запрещены. Аналогичный проект с криптовалютами уже анонсирован — он был внесен в Госдуму в конце прошлого года.

Справка «Известий»

ЦФА — это цифровые права, записанные в виде программного кода в распределенном реестре. У них один эмитент, и российские ЦФА не обращаются ни на одной криптобирже. По закону право выпуска ЦФА есть у операторов информационных систем (ОИС). Чтобы получить такой статус, компания должна войти в специальный реестр ЦБ. Сейчас их всего пять — «Атомайз», «Лайтхаус», «Сбер», «Мастерчейн», Альфа-банк. В то же время криптовалюты можно майнить на одном из децентрализованных алгоритмов. В их выпуске, как правило, участвует множество субъектов, и все подобные валюты торгуются на криптобирже, объяснили в BitRiver.

В рамках эксперимента будут обращаться цифровые валюты центральных банков, а также токены, которые выпускаются, например, российским бизнесом вместе с иностранным, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Для этого зарубежные игроки должны будут стать участниками информационных систем.

При этом основным отличием таких активов от крипты станет то, что эмитент будет понятен, а инструмент обеспечен (например, золотом, различными валютами или обязательствами компаний), подчеркнул депутат. По его словам, такая система поможет в проведении трансграничных расчетов на фоне санкций и позволит сохранить анонимность, а риски внешнего вмешательства снизятся.

Поправки в законы об экспериментально-правовых режимах должны быть приняты в весеннюю сессию, ожидает Анатолий Аксаков. Он добавил: в этом случае эксперимент с ЦФА может заработать уже во второй половине 2023 года.

Законопроект прорабатывался Минфином совместно с Банком России, сообщили в министерстве. В Минэке на запрос «Известий» не ответили.

Возможности и риски

«Известия» спросили операторов информационных систем, планируют ли они участвовать в эксперименте. Готовность высказали в «Мастерчейн». Тема трансграничных расчетов находится на пике актуальности. Компания уже ведет проработку ЦФА, привязанных к драгоценным металлам и другим индикаторам, сообщил директор по развитию бизнеса «Мастерчейн» Сергей Рябов. По его словам, для запуска международных сделок с такими активами необходимо позволить номинировать их в иностранных валютах, а также серьезно упростить допуск зарубежных контрагентов на платформы ОИС ЦФА.

Базовым активом таких ЦФА может выступать то, что имеет объективную ценность для всех участников контракта, например драгоценные металлы и камни или продукты нефтегазового сектора, считает Сергей Рябов. Он добавил: токены будут обеспечены (в том числе обязательством эмитента), поэтому их уровень риска окажется значительно ниже, чем у криптовалют. На первом этапе опробуют такие расчеты, скорее всего, крупные компании, а в случае успеха инструмент станет доступен всем организациям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, считает эксперт.

При этом могут возникнуть сложности из-за различий в регулировании этого сектора в разных странах, в том числе в сфере налогообложения, а также проблемы с обеспечением защиты информации, подчеркнул эксперт. По его мнению, необходимо создать единую правовую базу и установить международные стандарты для использования ЦФА в трансграничных расчетах, а также обеспечить надежную защиту персональных данных.

Сейчас цифровые финансовые активы имеют крайне ограниченную ликвидность и существуют только в нескольких информационных системах, которые никак не соотносятся с международными площадками и не признаны за границей, отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. По его словам, должно пройти время, чтобы ЦФА смогли претендовать на средство внешнеторговых расчетов.

При этом криптовалюты уже используются за рубежом и обращаются более чем на 12 тыс. криптобиржах и площадках.

На фоне санкций далеко не все зарубежные игроки будут готовы совершать платежи через российские платформы, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом международные сделки с ЦФА — это заманчивая технология, особенно для организаций, которые регулярно проводят транзакции с контрагентами из других стран. В перспективе ближайших нескольких лет она вряд ли станет массовой, однако крупные финтех-компании смогут ее опробовать.