В Пакистан прибыла первая в истории российская партия нефти
Первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter.
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Первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter.
«Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти», — написал он.
Поставки российской нефти в страну положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.
Отмечается, что 12 июня начнется разгрузка нефти.
Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в конце января. Как добавил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, пакистанская сторона задала все имевшиеся у нее вопросы по проекту «Пакистанский поток» и получила на них исчерпывающие ответы.
26 декабря вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что по итогам 2022 года экспорт российского газа сократится примерно на ¼, а добыча упадет на 12%. Кроме того, он упомянул о переговорах по поставкам газа на рынки Афганистана и Пакистана. Российская сторона также рассматривает возможность увеличения поставок топлива в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Причиной является растущее внутреннее потребление ресурса в данных государствах.