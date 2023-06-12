В Пакистан прибыла первая в истории российская партия нефти

«Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти», — написал он.

Шариф назвал 11 июня «знаменательным днем» для Пакистана. Страна, по его словам, движется к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности».

Поставки российской нефти в страну положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом, добавил Шариф.

Отмечается, что 12 июня начнется разгрузка нефти.

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в конце января. Как добавил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, пакистанская сторона задала все имевшиеся у нее вопросы по проекту «Пакистанский поток» и получила на них исчерпывающие ответы.