Дельный ответ: с начала года в РФ зарегистрировались 19 тыс. иностранных ИП

С января по июнь 2023-го в России зарегистрировались 18,6 тыс. иностранных индивидуальных предпринимателей (ИП) — это в два раза больше прошлогоднего показателя (7,8 тыс.). Такие данные представлены в отчетах на официальном сайте ФНС, с ними ознакомились «Известия». При этом большинство ИП (11 тыс.), которые числятся в документах как иностранные, находятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Представители бизнеса объясняют это тем, что не все предприниматели из этих субъектов успели сделать отметку в ЕГРИП после получения гражданства. Среди других бизнес в России чаще всего открывают предприниматели из дружественных стран — Армении, Таджикистана, Киргизии.

Иностранным образом

Всего за пять месяцев этого года в России зарегистрировали 431 тыс. ИП — на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го (342 тыс.). И напротив, на 11,1 тыс. снизилось число закрытых предприятий (с 245 до 234 тыс.), следует из июньских отчетов ФНС от 2023-го и 2022-го о регистрации индивидуальных предпринимателей.

Из новых ИП 18,6 тыс. — иностранные граждане, говорится в документах.

Эта цифра в два раза превышает показатель прошлого года, когда он составлял 7,8 тыс.

При этом большинство (11 тыс.) зарегистрированы в новых регионах РФ. Всего в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начали свою деятельность 54,8 тыс. предпринимателей с начала 2023-го. «Известия» направили запрос в ФНС.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о порядке и сроках включения ИП и юридических лиц новых субъектов в правовую систему и юрисдикцию России. По этим правилам жители новых регионов могут продолжать вести предпринимательскую деятельность до конца июня 2023-го без регистрации — затем им придется отметиться как ИП.

Кроме того, в апреле глава государства подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей новых регионов. Согласно документу, те, кто пожелал сохранить прежнее гражданство, будут считаться иностранцами. Также они вправе осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.

— Всплеск количества иностранцев, зарегистрировавшихся в качестве ИП, может быть связан с тем, что не все предприниматели в новых субъектах, кто уже получил гражданство РФ, успели сделать необходимую отметку в Едином государственном реестре ИП (ЕГРИП), — объяснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, основные виды деятельности, которыми ИП занимаются в новых регионах, — розничная и оптовая торговля, транспортные перевозки, бытовые и персональные услуги, операции с недвижимым имуществом, сельское хозяйство, обрабатывающие производства.

С 1 января 2023 года в новых субъектах начали действовать специальные налоговые режимы, говорится на официальном сайте ФНС.

Введены возможность получения патентов и налог на профессиональный доход (НПД). Кроме того, установлены льготные ставки для упрощенной системы налогообложения (УСН): в ДНР и ЛНР — 3 и 7%, в Херсонской и Запорожской областях — 2 и 5%. Такая мера поддержки повысит инвестиционную привлекательность регионов и простимулирует деловую активность субъектов МСП, отмечается в публикации службы.

Все предприятия, вносимые ФНС в Единый реестр субъектов МСП (туда входят также ИП), могут претендовать на меры господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Заграничные возможности

Год назад, пока бизнес адаптировался к новым экономическим условиям, трудовые мигранты занимали выжидательную позицию. Но уже во второй половине 2022-го стало очевидно, что страна справляется с трудностями, отметил управляющий партнер Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков. Он добавил: если в первом полугодии на фоне обвала рубля трудоспособные иностранцы уезжали из России, то потом в страну въехало 3,12 млн граждан из-за рубежа. На этом фоне цифра в 19 тыс. ИП представляется не такой большой, оценил эксперт.

— Чаще всего предпринимательскую деятельность в России разворачивают мигранты из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Они выбирают форму ИП, потому что это дает больше возможностей для трудовой активности. Так проще работать таксистом, оказывать услуги по ремонту и строительству. Следует помнить, что ежегодно постановлением правительства устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы на предприятия по отдельным видам экономической деятельности, — рассказал Павел Зюков.

Налоговое законодательство не различает национальное или иностранное ИП, отметил партнер, руководитель налоговой практики АБ ЕПАМ Сергей Калинин. Он добавил: физлицо, получившее статус ИП, может остаться на общей системе налогообложения или перейти на УСН вне зависимости от его гражданства или налогового резидентства. На практике в основном люди применяют УСН, поскольку она предусматривает замену уплаты НДФЛ и НДС единым платежом, подчеркнул юрист.

— Несмотря на то что сейчас в законодательстве появились понятия «дружественные» и «недружественные» страны, это никак не отразилось на регистрации ИП для иностранных граждан. Как и прежде, для того чтобы начать предпринимательскую деятельность в России, им необходим один из двух документов — разрешение на временное проживание или вид на жительство, — объяснила юрисконсульт корпоративной практики юридической компании ЭБР Екатерина Цветкова.

При этом граждане, временно пребывающие (не проживающие) в РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве ИП, отметил адвокат, управляющий партнер Tax & Legal management Василий Ваюкин. По мнению Минфина, временное пребывание ставит под сомнение возможность обеспечения иностранцами непрерывной индивидуальной предпринимательской деятельности, напомнил эксперт.

Милана Гаджиева, Мария Строителева