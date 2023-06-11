«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в мае

Несмотря на майские праздники и множество громких политических событий, российский фондовый рынок продолжал уверенно расти: индекс Мосбиржи за месяц прибавил 3,2%, причем объемы торгов на рынке выросли на 20,5%. О том, как изменилась стоимость условных инвестпортфелей, — в материале «Известий».

Итоги месяца

Одним из главных майских событий на российском рынке стало объявление Мосбиржи о том, что с 5 июня торги по абсолютно всем ценным бумагам смогут проводиться в дискретном режиме. Это стало своеобразным ответом на раскачку котировок в нижних эшелонах акций — там, где нет больших объемов торгов, гораздо проще разогнать цену и продать по ней бумаги неопытным инвесторам, решившим быстро заработать.

Раньше дискретный механизм защищал средства только тех инвесторов, кто покупал акции первого эшелона, — теперь он работает более справедливо по отношению к другим участникам рынка.

Громким событием на рынке также стал перевод акций одного из крупнейших российских продуктовых ритейлеров — компании «Магнит» — в третий эшелон. Формальными причинами для этого стали отсутствие отчетности за 2022 год, отказ от публикации информации об обновленном составе совета директоров и несостоявшееся в прошлом году собрание акционеров. Некоторые аналитики склоняются к тому, что развитие этой ситуации может привести к делистингу компании — по примеру того, как это происходит с «Детским миром». Кстати, в отношении последнего 30 мая начался сбор заявок в рамках процесса по выкупу ценных бумаг компании — он продлится до 28 июля.

Также в мае на российском рынке появились новые валютные инструменты. Среди них — номинированный в китайских юанях паевой фонд «Облигации в юанях» от УК «Ингосстрах-Инвестиции» и валютные фьючерсы «казахстанский тенге — российский рубль» и «армянский драм — российский рубль» с первыми контрактами, исполнение которых назначено на июнь, сентябрь и декабрь этого года, а также на март 2024-го.

Валюта под подушкой — доллары и евро

В мае на валютный рынок пришла коррекция, в результате которой рубль несколько укрепился по отношению к другим мировым валютам — в отношении портфеля из долларов и евро динамика составила 0,75%, что в случае с курсом валют можно считать обычной волатильностью. К концу месяца портфель стоил 195,2 тыс. рублей к первоначально вложенным 200 тыс. в начале эксперимента.

Значительных движений курса этим летом большинство биржевых аналитиков не ожидают, хотя диапазон для движения российской валюты всё же есть: консенсус сходится на коридоре от 77 до 83 рублей за доллар.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

С портфелем экзотических валют произошли более заметные изменения: за месяц торгов его общая рублевая стоимость сократилась на 1,24%, до суммы в 141,9 тыс. рублей. Тем не менее, если бы в прошлом году в этом портфеле не были внезапно заблокированы швейцарские франки, он принес бы большую доходность, чем классический.

Наиболее слабым игроком в этом портфеле выглядит турецкая лира, которая продолжает падать к доллару и другим валютам, — в отношении рубля ее котировки за месяц упали на 5,5%.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

За прошедший месяц стоимость этого портфеля практически не изменилась — в рублевом выражении его активы прибавили менее 0,5%, но общая доходность с начала эксперимента остается положительной — 224,5 тыс. на 200 тыс. рублей первоначально вложенных средств.

Аналитики «Финама» полагают, что в ближайшее время на рынок ОФЗ может прийти негатив, если совет директоров Банка России примет решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании. Но учитывая, что данный портфель сформирован из бумаг относительно средней дюрации, возможная просадка будет не очень заметной.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Значительных изменений в более рисковом портфеле из корпоративных долговых бумаг тоже не произошло: за месяц он прибавил в цене всего 0,15%.

Но суммарная доходность у него всё равно выше, чем у портфеля из ОФЗ: на конец мая его рублевая стоимость составляла 253,5 тыс. рублей.

Незначительное изменение номинальной стоимости облигаций в этом портфеле было вызвано опасением инвесторов в отношении возможного роста ключевой ставки. Но если это решение не будет принято, номинальная стоимость должна будет вернуться обратно, и по итогам июня цена портфеля может вырасти более значительно.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Основной рынок акций РФ продолжает штурмовать локальные максимумы. Портфель пока что выглядит слабее рынка — плюс 1,52% по портфелю против плюс 3,53% у индекса Мосбиржи. Отставание произошло из-за акций «Магнита» и «Газпрома». Общая стоимость портфеля на конец месяца составила 199,5 тыс. рублей и почти приблизилась к первоначальной сумме.

Закрывать позицию в акциях «Магнита» аналитики пока не планируют. Как уже говорилось ранее, «Магнит» переведен в третий котировальный список и теперь доступен для открытия новых позиций только квалифицированным инвесторам.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом.

Высокая степень риска в портфеле из акций нижних эшелонов на протяжении всего эксперимента дает очень высокие результаты, недостижимые для других портфелей из нашего списка. В мае его ценные бумаги подорожали суммарно еще на 8,12%, или на 98,23% с начала эксперимента.

В рублевом выражении стоимость портфеля к концу мая составила 396,5 тыс. рублей.

Аналитики «Финама» отмечают, что на фоне общего роста рынка многие инвесторы считают оправданными спекуляции с высокорисковыми активами. За всё время эксперимента самый высокий рост показали акции ДВМП, прибавившие в цене более 25%.