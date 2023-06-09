13:17 (мск), источник: РБК

Bloomberg назвал получателей крупнейших дивидендов в России

Пять российских миллиардеров получили более $10 млрд дивидендов от своих активов в России. Инвестировать их они могут также в основном на родине, так как находятся под санкциями западных стран.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Крупнейшими получателями дивидендов в России в 2022 году стали пять миллиардеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного индекса Billionaires Index.

В общей сложности с момента начала спецоперации России на Украине они смогли заработать $10 млрд дивидендов от своих компаний — $6,2 млрд за 2022 год и $4,1 млрд с начала 2023-го, подсчитали в агентстве, основываясь на данных о публично торгуемых активах.

Этими предпринимателями стали:

  • основной акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, который получил $2,2 млрд в виде дивидендов за 2022 год (информации за 2023 год у Bloomberg нет);
  • основатель «ФосАгро» Андрей Гурьев. Заработал $1,1 млрд в дивидендах за 2022-й и $685,7 млн за прошедший период 2023-го года;
  • глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Получил $1 млрд и $566,1 млн соответственно;
  • акционер НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (+ $981,9 млн и $540.5 млн);
  • основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (+$569,6 млн и $2,3 млрд).

Как поясняет Bloomberg, для владельцев активов в энергетической отрасли — Алекперова, Михельсона, Тимченко — это объясняется скачком цен на энергоносители, который произошел после того, как Россия начала военную операцию на Украине.

НОВАТЭК, крупнейший в стране производитель сжиженного природного газа, и ЛУКОЙЛ также выплатили высокие дивиденды.

Производитель удобрений «ФосАгро» в прошлом году также получил самую большую прибыль за всю историю, поскольку сложности с логистикой поставок удобрений привели к росту цен на некоторых рынках.

При этом возможности для реинвестирования заработанных средств для всех них существенно ограничены международными санкциями, отмечает агентство, сделать это они могут только в России. Так, агентство обратило внимание на интерес, который проявили к «Яндексу» Потанин и Алекперов, инвестиции Потанина в покупку Росбанка и TCS Group (владеет банком «Тинькофф»).

Потанин попал под санкции Великобритании, США и Канады, Гурьев находится под санкциями ЕС, Великобритании и США, Тимченко — под санкциями ЕС, США и Великобритании. Алекперов — под британскими и австралийскими санкциями, Михельсон — под санкциями Великобритании и Канады.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Я шокирован»: Зеленский — о реакции ООН на разрушение ГЭС
Что пообещал Путин участникам спецоперации
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь