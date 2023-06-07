Россияне смогут получать квалифицированную электронную подпись за рубежом

Планируется, что первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью (фактически — специальную криптозащищенную флешку), станет Белоруссия. В ближайшей перспективе речь идет о 7−9 странах, отметил он. По его словам, скорее всего, электронные подписи россияне смогут оформлять в посольствах РФ, где будут открыты офисы удостоверяющего центра «Основание» (АО «Аналитический центр»).

Сейчас прорабатывается проект, в рамках которого можно будет реализовать выдачу российской электронной подписи в консульских учреждениях РФ в государствах — членах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.