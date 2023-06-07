Россияне смогут получать квалифицированную электронную подпись за рубежом
До конца 2023 года россияне, находящиеся за границей, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Это позволит дистанционно продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» «Известиям» рассказал гендиректор дочернего предприятия «Ростеха» «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.