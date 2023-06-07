Названы самые инвестиционно привлекательные секторы экономики

Речь идет прежде всего об акциях: они остаются самым востребованным инструментом фондового рынка — в них вкладываются 91% инвесторов. Причем почти треть опрошенных держат в этих бумагах 30−50% портфеля, а каждый пятый — свыше половины.

Фавориты свыше 60% держателей акций — бумаги предприятий второго и третьего эшелонов. Люди готовы придерживаться рисковых инвестиционных стратегий в ожидании более высокой доходности, отмечается в исследовании.

Портфель акций большинства респондентов (57%) состоит преимущественно из бумаг российских компаний с небольшой долей иностранных, а каждый пятый респондент инвестирует исключительно в российские акции.

При этом большинство держателей бумаг назвали перспективными акции компаний финансового сектора (56% респондентов), добывающей отрасли (55%) и агропрома (46%). Чуть меньше трети респондентов (29%) верят в бумаги нефтяного сектора.

В условиях повышенной неопределенности отмечается высокая склонность населения к сбережениям, что в итоге может вылиться в приток значительных сумм на фондовый рынок, как это было в 2020—2021 годах. Андрей Русецкий управляющий директор по инвестициям УК ПСБ

Говоря о наблюдающемся повышенном интересе к акциям, в том числе второго и третьего эшелонов, он уточнил, что для инвестирования в подобные бумаги необходим опыт и осторожность, так как в отличие от «голубых фишек», стоимость акций которых меняется во многом под влиянием предсказуемых корпоративных событий, всплеск котировок компаний третьего эшелона может быть спекулятивным.

Ранее, 5 июня, Русецкий, рассказывая о вариантах реинвестиций дивидендов от акций компаний, отметил, что во второй половине года стоит обратить внимание на акции металлургических компаний.