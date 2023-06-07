Автоэксперт спрогнозировал падение цен на китайские автомобили в России

В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5−10% минимум через полгода-год.