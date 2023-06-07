Арендные ставки на жилье в РФ снизились на 15%

Например, в Санкт-Петербурге — на 14−15%, в Москве — на 13%, в Красноярске — на 9,1%, в Самаре — на 8,6%.

Арендные ставки на квартиры в крупных городах просели на 10−15% из-за снижения спроса и увеличения объема предложения, подтвердила «Известиям» генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.