01:33 (мск), источник: Известия

Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн

Количество россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году, до 53,1 млн, говорится в исследовании FinExpertiza, которое есть у «Известий».

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Источник: Reuters

Доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. рублей, то есть выше среднероссийского уровня, выросла до 36,2%.

Наибольшая доля россиян, получающая больше среднего, зафиксирована в Чукотском автономном округе (78,2% жителей региона, или 37,4 тыс. человек). Минимальный процент жителей с доходами выше 45 тыс. рублей оказался в Ингушетии (4,4% населения региона, или 22,7 тыс. человек).

В прошлом году благодаря повышенной индексации социальных выплат доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев, заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 2022 году составило 13,8 раза, что стало минимальным показателем в XXI веке, добавила она.

Как пояснила резидент экспертного клуба ЦСР Светлана Краснова, увеличение доходов есть в отраслях и регионах, где наблюдается высокая потребность в квалифицированных кадрах и, соответственно, некоторый дефицит. При нехватке кадров и одновременном росте стоимости жизни работодатели вынуждены поднимать зарплату, сказала она.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения увеличатся в 2023 году на 3,4%.

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