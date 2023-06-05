03:51 (мск), источник: Известия

Вторая скорость второй экономики: опасна ли стагнация Китая

Последние экономические данные в КНР выглядят достаточно тревожно.

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Источник: Reuters

Китайская экономика в конце мая продемонстрировала не самые лучшие показатели роста, разочаровав и встревожив инвесторов и практически всех участников мировой торговли. Производственный спад усиливается, и лишь сектор услуг позволяет КНР продолжать расти. Насколько опасной является перспектива стагнации для главного торгового партнера России и почему восстановление после пандемии оказалось намного хуже ожиданий, разбирались «Известия».

Обманчивый рост

Не далее как два года назад Китай мог похвастать самым быстрым и впечатляющим восстановлением национальной экономики после пандемии. К примеру, в первом квартале 2021 года ВВП страны вырос на 14,8%, причем по сравнению с тем же периодом 2019-го, а не пандемийного 2020-го. Инвестиции за это же время выросли на 25%, а экспорт — на 28,7%. Фактически на тот момент казалось, что Китай получил лучшее от всех миров: за счет жестких локдаунов фактически избежал эпидемии, а затем смог быстро поднять экономику.

«Что-то пошло не так» с конца 2021 года, когда выяснилось, что волны пандемии могут продолжаться долго при недостаточных вакцинации и иммунитете. В течение 2022 года наиболее развитые в экономическом смысле провинции и города Китая несколько раз вновь садились на локдауны, что привело к резкому торможению экономической активности. Пока мировая экономика окончательно «выздоравливала» от пандемийных эффектов, в КНР продолжались рецидивы. В итоге ВВП страны по итогам года вырос всего на 3%, что стало вторым с конца показателем за последние 50 лет (первый был продемонстрирован в 2020 году).

В конце 2022-го Китай начал отменять политику «нулевого ковида», что, с одной стороны, привело к массовым заражениям (но без массовых жертв), с другой — помогло с восстановлением деловой активности. Результат не заставил себя ждать: в первом квартале экономика выросла на 4,5%. На 1,6 п.п. больше, чем по итогам предыдущих трех месяцев, и существенно выше ожиданий аналитиков, предрекавших рост всего на 4%. Отличные показатели продемонстрировали как экспорт, так и внутреннее потребление. Казалось бы, трудности преодолены, начинается период уверенного роста, который поддержит не только региональную, но и всю мировую экономику.

Но ровно в этот момент обозначились проблемы. Точнее, они фиксировались и раньше, но в мае стали видны совсем уж выпукло. Речь о производственном секторе, который совсем не блещет. В мае индекс PMI в промышленности составил 48,8 пункта против 49,2 в апреле (показатели выше 50 означают рост, меньше — падение). В условиях Китая промышленный рост является нормой, а его падение — исключением, поэтому данные выглядят особенно тревожно. Кроме того, если в других странах небольшой спад в промышленности мало что иллюстрирует (средний мировой показатель доли промышленности в ВВП — 12%), то в КНР, где промпроизводство достигает 28% ВВП, это серьезный индикатор общего состояния экономики.

Негативные новости о китайском промпроизводстве произвели неприятное впечатление на фондовые рынки по всему миру — от США, где они даже на какое-то время отодвинули на второй план «бесконечную историю» о повышении потолка госдолга, до России, где новости сильнее всего ударили по акциям компаний, так или иначе зависимых от торговли с Китаем, которая в последние месяцы растет как на дрожжах.

Состояние промышленности как локомотива китайской экономики всё больше беспокоит инвесторов.

Причины слабой активности

В первую очередь в смежных отраслях также складывается не лучшая динамика. По-прежнему ослаблен рынок недвижимости, который связан тяжелой долговой нагрузкой. Хотя в начале года китайские провинции обнародовали планы, предусматривающие увеличение объемов капитального строительства более чем на 12 трлн юаней ($1,8 трлн), это пока не может в полной мере компенсировать недостаток активности в жилищном строительстве. Последнее совершенно неудивительно, так как весной этого года жилищный рынок Китая располагал более 325 млн вакантных квадратных метров жилой недвижимости.

Особенно сложная ситуация складывается в небольших по китайским меркам городах, где при нынешнем уровне цен вакансий хватит на 5−6 лет потребления. В мегаполисах ситуация получше, но затоваривание рынка с запасами на несколько месяцев всё равно есть. При таком избытке предложения неудивительно, что потребности строительного сектора недостаточно велики, чтобы разогнать производственную отрасль.

Второй потенциальный источник проблем в промышленности — экспорт. Хотя он и растет в данный момент, но, видимо, опять же, недостаточно для полной загрузки производственных мощностей. У многих крупных торговых партнеров Китая сейчас не лучшая экономическая конъюнктура: достаточно взять Германию, которая по итогам первого квартала официально оказалась в рецессии. Повышение ставок сказалось на экономической активности по всему миру, и спрос на китайские товары не может в полной мере обеспечить восстановление экономики.

Еще один важнейший показатель экономической активности Китая — мировые цены на металлы, находящиеся сейчас в свободном падении (за вычетом золота и еще нескольких материалов).

Самый характерный пример — медь, которая во второй половине мая рухнула до четырехмесячного минимума. В сравнении с пиком в 2021 году цены на медь упали уже на 20%. Ключевой металл для производства электроники и других бытовых товаров исключительно чувствителен к колебаниям промышленного сектора Китая.

Справедливости ради, за вычетом промышленности индикаторы китайского рынка не выглядят такими уж плохими. Активность в непроизводственном секторе, включающем и сферу услуг, всё еще показывает рост (54,5 пункта), хотя и снизилась на два пункта по сравнению с апрелем.

Особенно впечатляюще выглядят показатели внутреннего туризма, которые взлетели на 101%, в сравнении с уровнями до пандемии, и достигли уровня 148 млрд юаней. Композитный PMI, показывающий активность в производственном и непроизводственном секторе вместе, составляет сейчас 52,5 пункта, что также свидетельствует о росте экономики. Данные по розничным продажам пока не вышли, но по итогам апреля фиксировался рост год к году на 18,4%, что является максимумом за несколько лет. Однако следует понимать, что этот рост произошел на фоне низкой базы апреля 2022-го, что несколько снижает ценность такой статистики.

Против Китая играет еще один косвенный индикатор — акции компаний, специализирующихся на производстве роскоши (LVMH, Hermes, Kering SA). Их ослабление говорит об относительной слабости китайского потребительского рынка, обеспечивающего значительную долю потребления.

Наконец, есть довольно неприглядная статистика безработицы. В городах страны она составляет на данный момент 5,2%, по китайским меркам довольно много. Но куда более тревожной выглядит ситуация с безработицей среди молодежи: 20% китайцев в возрасте от 18 до 24 находятся сейчас в поисках работы. С одной стороны, высокая безработица является симптомом снижения потребительских расходов. В то же время эти данные свидетельствуют о том, что экономика как минимум не является перегретой и определенный потенциал для роста за счет мобилизации дополнительных трудовых ресурсов у нее есть.

Не та степень зрелости

В целом панические настроения инвесторов, выражающиеся в том числе в сильном падении китайских ценных бумаг, частично исходят из завышенных ожиданий. Китайское экономическое восстановление от последствий пандемии пока явно не может стать панацеей для глобальной экономики, сталкивающейся одновременно с целой серией кризисов.

Насколько серьезной является угроза стагнации в Китае? Многие аналитики постоянно вспоминают ситуацию, в которой оказалась Япония в 1990 году (долговременная стагнация), но сравнение выглядит достаточно натянутым — пока экономика КНР всё же не достигла той степени зрелости, как японская 30−35 лет назад, что видно и по цифрам ВВП на душу населения с поправкой на инфляцию.

В среднесрочной перспективе главной трудностью китайской экономики является долговое бремя. Региональные и муниципальные правительства в общей сложности должны около 66 трлн юаней, что составляет около 50% ВВП страны. Суммарный долг всех участников экономики между тем приближается к 300% ВВП — один из самых высоких показателей в мире, а для развивающейся страны, где долговые обязательства в среднем куда меньше, чем в развитых, это и вовсе астрономическая цифра. Как будет решаться или сдуваться эта проблема, является главной интригой.

Правительство Китая последние годы явно демонстрирует намерение отказаться от стимулирования экономического роста любой ценой и намерено строить более сбалансированную экономику с меньшим уровнем неравенства и более щадящим соотношением работы и остальной жизни для всех граждан. Не в последнюю очередь для решения демографических проблем, которые с каждым годом заявляют о себе всё громче, в 2022 году впервые за многие десятилетия население страны сократилось. Хотя продолжительность жизни растет, рождаемость остается очень низкой даже после отмены большинства ограничений на количество детей в семье. Культура «потогонной» рабочей системы, закрепившаяся в последние десятилетия в КНР, явно не благоприятствует семейной жизни и высокой рождаемости.

С другой стороны, крайне маловероятно, что Китай полностью откажется от идеи экономического роста — это не понравится ни политикам, ни бизнесу. Так что государство наверняка будет применять те или иные меры стимулирования экономики. Насколько они будут успешными, покажет только время.

Дмитрий Мигунов

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Вторая скорость второй экономики: опасна ли стагнация Китая
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