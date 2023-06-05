Минфин предложил для инвесторов налоговый вычет до ₽30 млн на 10 лет

Владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа, который можно будет открыть после 1 января 2024 года, предложили установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн руб., следует из пакета поправок к Налоговому кодексу, подготовленных Минфином (есть у РБК, их содержание подтвердили два источника на финансовом рынке). Это означает, что максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора с ИИС, составит 3,9 млн руб. при ставке налога 13% или 4,5 млн руб. при ставке 15% (платится с доходов выше 5 млн руб.).

Представитель Минфина подтвердил, что министерство внесло проект поправок в правительство, но не прокомментировал его содержание.

Как следует из поправок, в общем случае такой налоговый вычет будет действовать, только если человек, заключивший договор, продержит средства на счете в течение десяти лет. В то же время поправки предусматривают переходный период в зависимости от даты открытия ИИС нового типа: при открытии в 2024 году он составит пять лет, при открытии в 2025 году — шесть лет и так далее. До десяти лет минимальный срок для налоговых льгот по ИИС вырастет к 2029 году.

«Налоговый вычет предоставляется в размере не более 30 млн руб. за налоговый период по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенным в таком налоговом периоде», — говорится в тексте поправок.

Для владельцев новых ИИС в поправках также предусмотрен налоговый вычет другого типа — за внесение средств на счет.

Его размер не может превышать 400 тыс. руб. за год (что соответствует возврату уплаченного НДФЛ в размере 52 тыс. руб., если налог платился по ставке 13%, и 60 тыс. руб. при ставке 15%). Но сумма вычета может уменьшиться, если инвестор в тот же год получает налоговый вычет на взносы по негосударственному пенсионному обеспечению. 400 тыс. руб. — это общее ограничение для этих двух типов вычетов, следует из поправок. Если инвестор прекратит договор ИИС досрочно (раньше минимального срока), то он должен будет вновь заплатить в бюджет возвращенные налоги плюс пени.

Какие налоговые льготы для инвесторов работают сейчас

Сейчас гражданам России доступно два вида ИИС — типа «А» (первый тип) и типа «Б» (второй тип). Для них предусмотрен разный набор налоговых льгот, и ими нельзя воспользоваться одновременно. По ИИС-1 можно вернуть из уплаченного НДФЛ до 13−15% суммы, внесенной на счет за календарный год. Налоговую базу максимально можно сократить на 400 тыс. руб., то есть фактически за год по ИИС-1 можно вернуть не более 52 тыс.руб. (или 60 тыс. руб. при НДФЛ 15%). При ИИС-2 от уплаты НДФЛ освобождаются доходы от сделок на бирже (за исключением дивидендов). Сумма льготы в этом случае не ограничена. Но за год инвестор может внести на ИИС обоих типов не более 1 млн руб. Срок действия и ИИС-1, и ИИС-2 — не меньше трех лет.

Кроме того, Налоговый кодекс предусматривает возможность оформить инвестиционный налоговый вычет на обычном брокерском счете при долгосрочном владении ценными бумагами. Эта льгота затрагивает доходы от бумаг, торгующихся на российских биржах, и паев открытых паевых инвестиционных фондов. Если они находились у владельца непрерывно более трех лет, то он сможет оформить возврат НДФЛ с полученной от них прибыли. Размер прибыли, подпадающей под льготу, рассчитывается как количество лет владения активом, умноженное на 3 млн руб.

Как будут сосуществовать разные ИИС

Согласно подготовленным поправкам в закон «О рынке ценных бумаг», с января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-3, разъяснял Минфин. В отличие от действующих ИИС ограничений по сумме внесенных на них денежных средств не будет. А налоговые преференции по новому инструменту будут комбинацией льгот ИИС двух предыдущих типов: получить вычет можно будет как от суммы денежных средств, внесенных налогоплательщиком на ИИС (аналог ИИС первого типа), так и на доходы от операций на таком ИИС (как при нынешнем втором типе счета).

Граждане могут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типов, указывал Минфин. Как говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ИИС-1 и ИИС-2 можно будет открывать только до того, как будет принято законодательство об ИИС-3. После вступления пакета законопроектов в силу инвесторы уже не смогут открывать новые ИИС двух прежних типов. Но ИИС, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях, обещал Минфин.

Поправки в НК потенциально разрешают превратить ИИС-1 или ИИС-2, открытые до 31 декабря 2023 года, в счет третьего типа, комментирует юрист практики структурного и налогового консалтинга юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Никита Кривошеев. Льготы для ИИС-3 смогут применяться для ИИС первого и второго типов только в отношении денежных средств, внесенных на ИИС после 1 января 2024 года, отмечает он. Но для этого инвестор должен отказаться от налоговых вычетов, предусмотренных для ИИС первых двух типов, а срок действия его ИИС должен закончиться не ранее 1 января 2029 года (то есть продлен еще на пять лет, хотя сейчас для обоих типов установлен трехлетний срок).

Какие еще поправки предлагаются

Законопроектом предлагается учитывать финансовый результат по операциям по каждому из счетов отдельно. То есть финансовый результат на одном из ИИС-3 не будет уменьшать результат по операциям на другом счете. В текущей версии Налогового кодекса такое правило разделения финансовых результатов действует для ИИС и остальных операций инвестора. Это правило продолжит действовать и после принятия поправок.

Также в поправках предлагается включить в Налоговый кодекс пункт о том, что средства, изымаемые с ИИС для оплаты дорогостоящих медицинских услуг (их список определяет правительство), не признаются выплатой налогоплательщику дохода. Ранее в Минфине отмечали, что новыми нормами об ИИС-3 будет предусмотрена возможность частичного или полного снятия денег со счета без прекращения действия договора «при возникновении особой жизненной ситуации». Набиуллина отмечала, что регулятор обговаривает с правительством более широкий набор изъятий.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее указывал еще на одну проблему с ИИС первого типа: «Значительная часть ИИС на брокерском обслуживании остаются пустыми и используются только для получения налогового вычета в конце срока ИИС, что расходится с нашими целями».

В предлагаемых поправках в НК предлагается поменять формулировку для предоставления налогового вычета на 400 тыс. руб. по ИИС первого типа, добавив фразу: «При условии, что договор на ведение такого индивидуального инвестиционного счета был заключен в соответствующем налоговом периоде или был действителен в течение всего соответствующего налогового периода». В действующем НК речь идет просто о внесении на счет такой суммы в налоговом периоде. Это могло позволить инвесторам держать пустой счет в течение трех лет, потом заносить на него средства, получать налоговый вычет и закрывать договор, по сути, не инвестируя.

По данным на конец первого квартала 2023 года, число ИИС составило 5,3 млн, следует из обзора ЦБ. Объем портфелей ИИС за этот же отчетный период составил 471 млрд руб. Средняя стоимость ИИС на брокерском обслуживании по итогам января—марта 2023 года составила 78 тыс. руб. (при этом 67% таких ИИС — пустые).

Какие есть замечания к новому подходу

Участники рынка говорили, что горизонт планирования в десять лет слишком длинный. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал сократить его до трех лет.

«Сама концепция и предложенные налоговые льготы выглядят привлекательно для инвесторов, на мой взгляд. Но предложенный для ИИС-3 срок в десять лет слишком большой и вряд ли заинтересует инвесторов. По моему мнению, в предложенной конфигурации льгот был бы востребован пятилетний ИИС», — считает глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Еще более реалистичным вариантом ему также кажется трехлетний срок.

«Стоит также подумать о возможности временного использования средств на ИИС — такая практика есть по счетам 401К в США. Они допускают право владельца счета “занять” у самого себя на пять лет под рыночный процент и не потерять льготы для средств на счете. Существующая версия законопроекта запрещает использовать средства на ИИС даже в качестве обеспечения», — подчеркивает Тимофеев.