Курс от валют: накопительные счета в долларах и евро уходят в прошлое

В России остались лишь два банка из числа системно значимых, в которых открывают накопительные счета в долларах и евро, выяснили «Известия». Оформить депозит в западных валютах предлагают шесть игроков. Избавляться от «токсичных» активов кредитные организации начали весной 2022 года, после того как часть из них попала под санкции. Изменения обусловлены ужесточением регулирования со стороны ЦБ, а также невысоким спросом граждан на хранение долларов и евро в банках из-за низких ставок, комиссий и потенциальных рисков.

Разделяй и вкладывай

Большинство крупных российских банков перестали открывать накопительные счета в долларах и евро, сообщили в пресс-службах и кол-центрах системно значимых игроков рынка. Получить такую услугу в обеих валютах могут клиенты МКБ, рассказали в кредитной организации. В Альфа-банке подобное предложение распространяется только на доллар, сообщили в центре поддержки клиентов.

Накопительные счета в долларах и евро не открываются, а по действующим введена комиссия, отметили в кол-центре ЮниКредит Банка. Услугу не оказывают также в «Сбере», ВТБ, ПСБ, ГПБ, «Совкомбанке», «Открытии», Росбанке, Райффайзенбанке и Россельхозбанке. В «Совкомбанке» таких валютных продуктов нет, есть только в рублях, отметили в пресс-службе организации.

Вместо накопительных счетов в западных валютах банки предлагают их в рублях. Такая опция есть в «Открытии», УБРиР, «Сбере» и Райффайзенбанке. В ряде организаций также доступны счета в юанях. Например, в ПСБ и крымском РНКБ.

Справка «Известий»

С начала спецоперации более 30 российских банков (в том числе, например, «Сбер», ВТБ, «Открытие») попали под западные санкции. Некоторые из них были отключены от SWIFT. Вследствие этого некоторые игроки исключили валютные продукты из своей линейки еще прошлой весной, например ПСБ, Росбанк и «Открытие».

В то же время оформить депозит в западных валютах предлагают шесть игроков. МКБ открывает вклады в долларах, евро и юанях с доходностью до 0,7%, 0,8% и 3,9% годовых соответственно, отметили в банке. В РСХБ максимальная ставка по депозитам в американской и европейской валютах составляет 1,5% и 0,5%, сообщили в финучреждении. Клиентам доступно размещение денег не только в денежных единицах США, ЕС и КНР, но и Казахстана, подчеркнули в УБРиР. По первым двум доходность равна 0,05%, по остальным — 0,1%.

Положить доллары на депозитный счет по ставке 2,5−3% на срок от шести месяцев до года предлагают и в «Совкомбанке». В начале весны 2022-го продажи таких продуктов были приостановлены, но в марте этого года вновь возобновлены, уточнили там. В «Сбере» доступно открытие депозита в долларах и евро, но снять их можно будет только после отмены санкций, сказали в службе поддержки банка. В Альфа-банке предлагают доходность по вкладу 0,01%.

Открытие таких продуктов стало невозможным с момента введения санкций против ряда финорганизаций РФ в феврале прошлого года, сообщили в службе поддержки клиентов Росбанка. В ВТБ еще в прошлом году были доступны вклады в долларах и евро, но сейчас их уже нет, отметили в кол-центре организации. На сегодня банк предлагает депозиты в юанях под 3,25−3,50%, добавили в ВТБ.

Оформление новых депозитов в западных валютах было приостановлено, рассказали и в «Открытии», добавив, что сейчас обслуживают только действующие счета до истечения их сроков. Клиенты могут положить на вклад юани, сообщили там.

Такой продукт предлагают и в РНКБ. В кол-центрах ГПБ и ПСБ сказали, что для физлиц доступны депозиты в рублях и юанях. А в ЮниКредит Банке и Райффайзенбанке можно положить деньги лишь в российской валюте с октября прошлого и начала этого года соответственно. МТС Банк не отказывался полностью от валютных вкладов, сказали в организации, отметив, что заменили продукты в долларах и евро на валюту дружественных стран. В декабре 2022 года запущены финансовые инструменты в арабских дирхамах, в апреле этого — в юанях.

Невыгодно и рискованно

Одна из причин отсутствия предложений у банков по продуктам в долларах и евро заключается в том, что ЦБ ввел заградительные нормативы обязательного резервирования по привлекаемым средствам в валюте недружественных стран, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Он пояснил: такое решение регулятора делает менее выгодным разработку валютных депозитов, начиная от вынужденного занижения уровня ставок и заканчивая рисками блокировки счетов при расширении санкций на те банки, которые под них еще не попали.

Эксперт полагает, что в будущем появится больше продуктов с валютами дружественных стран.

— В этом вопросе есть два фактора: первый — отсутствие потребности у банков в больших объемах валютной ликвидности, второй — невысокий спрос россиян на хранение долларов и евро на депозитах. Организации также пытаются нивелировать и некоторые риски. Не столько для них самих, сколько для вкладчиков, которые в случае запрета гражданам РФ любых операций с наличной валютой не смогут снять их, — рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению эксперта, исключение из линейки продуктов в долларах и евро, скорее всего, временная мера. Но, как долго она продлится, никто не может предсказать.

Пока действуют санкции в отношении резервов и операций Банка России с валютами таких государств, будут сохраняться и риски новых рестрикций.

— Средние ставки по вкладам в долларах и евро составляют 1,5−1,7% годовых, что не очень выгодно с учетом комиссии за хранение валюты на депозитах, которая «съедает» часть процентного дохода и делает такое вложение еще менее привлекательным, — говорит Наталья Мильчакова. — Доходность в юанях немного повыше — 2−2,8%.

При этом нельзя сказать, что валюта КНР надежна, подчеркнула эксперт. Курс юаня фактически зависит от Центробанка Китая, и он может одномоментно девальвировать.