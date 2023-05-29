Подсчитана сумма, выведенная из России ушедшими иностранными компаниями

Согласно данным ЦБ, всего с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов уходящими из России компаниями, при этом лишь 20% из них продали активы стоимостью выше 100 миллионов долларов. Как указывается в материалах регулятора, правкомиссия намерена в будущем ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка.

«В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала за период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне 36 миллиардов долларов», — отметил Осадчий.

ЦБ отмечал, что в национальных масштабах влияние продажи иностранными инвесторами российских активов на рынок РФ ограничено. Во-первых, значительная часть таких сделок, как правило, предполагает сохранение необходимых лицензий на производство и патентов, прав на товарные знаки, компаниям продолжают поставляться сырье, материалы и комплектующие, оказывается техническая и материальная поддержка.