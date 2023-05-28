Враг по расчету: UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт

UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт, говорится в исследовании международной компании Nilson Report (есть у «Известий»). Китайская платежная система стала лидером по объему трансакций, заняв 40,03% против 38,78% у Visa. Это связано в первую очередь с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлением ВВП США, пояснили эксперты. Свой вклад мог внести и российский рынок, с которого Visa официально ушла, а спрос на UnionPay на нем, наоборот, вырос.

Смена позиций

В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%, следует из данных Nilson Report. Объем операций по «пластику» американской платежной системы в 2022 году составлял $14,109 млрд, а у китайского игрока — $16,227 млрд. При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, а у UnionPay — 75,12%.

Еще в 2021 году ситуация была иной. Доля Visa на рынке была больше и составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%. При этом трансакции по дебетовым картам американской платежной системы с 2011 года упали с почти 80% до 39,53%, а у китайской росли с близких к нулевым значений до 38,68% в 2021 году. Более того, в 2022 году у Visa сократился объем покупок по дебетовым и кредитным картам, тогда как у UnionPay оба этих показателя увеличились.

Доля дебетовых карт платежной системы MasterCard в промежуток между 2021 и 2022 годами упала почти на 18,5 п.п. — с 39,53% до 21,19%.

Трансакции по картам «Мир» не учитывались в исследовании, поскольку в нем анализируются глобальные игроки, а не национальные платежные системы. «Известия» направили запросы в компании Visa, UnionPay и MasterCard.

Карты UnionPay традиционно занимали второе место после Visa, но в первую очередь за счет внутреннего китайского рынка, напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, их доля на международном рынке без учета пользователей из КНР не превышала 1−2%.

— Система UnionPay наиболее распространена в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста, что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам. Отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay, — объяснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Стоит учитывать, что на расчеты по картам Visa может негативно повлиять снижение темпов роста ВВП США, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Более того, по сравнению с UnionPay американская платежная система находится в условиях более жесткой конкурентной среды.

Азиатский тигр

В прошлом году распространение карт UnionPay в России получило новый импульс, отметил Алексей Тараповский. Из-за ухода Visa и MasterCard россияне лишились возможности быстро и свободно совершать трансакции в других странах по этому «пластику», из-за чего их выбор в моменте пал именно на китайскую платежную систему.

Уход западных игроков из РФ мог оказать большое влияние на их доли на рынке, считает и Игорь Додонов. Он пояснил, что российские операции этих платежных систем перестали учитываться в общей статистике. При этом на нашу страну приходилось 4−5% всех трансакций Visa и MasterCard, уточнил эксперт.

В целом для популяризации UnionPay российский рынок незначителен, так как основная целевая аудитория платежной системы — жители Китая, заключил директор группы рейтинговых финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Ее международную значимость определяют рынок КНР и использование ее гражданами карт за пределами своей страны, отметил он.

На данный момент в России осталось лишь семь банков, китайские карты которых работают за границей, писали ранее «Известия». МТС Банк и «Уралсиб» прекратили их выпуск после попадания под блокирующие санкции США. Кредитные организации «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Приморье» эмитируют «пластик» системы КНР, но им невозможно расплатиться за рубежом.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские банки, чтобы уточнить, сколько карт UnionPay в абсолютном выражении было оформлено для россиян в течение 2022 и 2023 годов, а также узнать об изменении доли Visa и MasterCard относительно UnionPay на российском рынке.

— Я полагаю, что глобальная роль UnionPay имеет все шансы продолжить расти в предстоящие годы. ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среднесрочной перспективе, вероятно, продолжит показывать темпы, превышающие среднемировые. При этом проникновение банковских карт здесь всё еще ниже, чем в развитых странах, — пояснил Игорь Додонов.

Консалтинговая компания Capgemini прогнозирует, что число безналичных трансакций в мире в период с 2021 по 2026 год будет увеличиваться на 16,5%, тогда как в АТР темпы роста этого показателя составят 22,8% в год, отметил эксперт. По его словам, в странах региона ожидается больший экономический подъем, поэтому денежные объемы трансакций, вероятно, также будут увеличиваться опережающими темпами, а платежная система UnionPay станет основным бенефициаром этой тенденции.