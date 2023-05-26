ЦБ упростил работу финорганизаций с зарубежными банками

Уточняется, что у всех других иностранных клиентов — юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов. Либо если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.