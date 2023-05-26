Германия десятилетиями была экономическим двигателем Европы, благодаря которому та выходила «из одного кризиса за другим»; однако устойчивость немецкой экономики рушится и это опасно для всего региона, пишет Bloomberg.

«Мы были наивны, потому что казалось, что все в порядке», — сказал главный исполнительный директор BASF Мартин Брудермюллер. По его словам, «проблемы в Германии накапливаются», а впереди страну ждет период перемен.

Агентство отмечает, что в прошлом Берлин успешно справлялся с проблемами, но сейчас вопрос заключается в том, сможет ли правительство придерживаться стратегии преодоления кризиса. В январе канцлер Олаф Шольц говорил, что Германии удалось избежать глубокой рецессии, несмотря на энергокризис, вызванный военными действиями на Украине и ограничениями против России.

Однако в четверг, 25 мая, Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что ВВП Германии в первом квартале текущего года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Снижение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд (в октябре—декабре ВВП уменьшился на 0,5%), что обычно означает техническую рецессию, отмечал Reuters.

Как пишет Bloomberg, эксперты прогнозируют немецкой экономике отставание от других стран Европы «на долгие годы», а Международный валютный фонд считает, что в этом году рост ВВП Германии будет самым медленным среди стран — членов G7. Тем не менее Шольц настроен оптимистично. «Перспективы немецкой экономики очень хорошие», — заявил он накануне журналистам.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что проблемы в экономике Германии вызваны поддержкой Украины и политики США. По его словам, страна ввела «убийственное» число пакетов санкций против России, что привело к убыткам для немецкой экономики, а также отказалась от российской энергии, за счет которой экономика ФРГ «могла успешно развиваться».