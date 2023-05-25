В «Яндексе» прокомментировали сообщения о планируемой реструктуризации

Совет директоров «Яндекса» рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, теперь их должны одобрить акционеры, новые инвесторы не будут иметь контроля над «Яндексом», контроль сохранит за собой менеджмент, говорится в сообщении компании.

«Яндекс получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Все заявки уже рассмотрел совет директоров. Они также будут проверены на соответствие санкционным ограничениям. Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент Яндекса. … Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как все возможные изменения будут проанализированы и зафиксированы, «Яндекс» анонсирует детали предполагаемой реструктуризации. Разрабатываемые советом директоров варианты учитывают интересы всех текущих акционеров, сотрудников и компании.