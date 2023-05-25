Госдолг США превысил российский более чем в сто раз

Для сравнения в анализе брался показатель совокупного прямого долга центрального (федерального) правительства на конец четвертого квартала 2022 года.

При этом госдолг США также превысил совокупную задолженность правительств следующих 13 крупнейших стран-должников.

По итогам прошлого года он достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов, а обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда меньше — 31,4 триллиона долларов.

На втором месте в мире находится правительство Японии с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем расположился Китай с 3,75 триллиона долларов. Правительство Британии задолжало 3,03 триллиона долларов, а итальянские центральные власти замыкают пятерку антилидеров с 2,88 триллиона долларов. Далее идут Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия — на них совокупно приходится 12,15 триллиона долларов.

В то же время российский госдолг по итогам прошлого года составил лишь 294,8 миллиарда долларов, что также в 33 раза меньше японского, и в 13 раз — китайского.

Пока большинство стран не опубликовали данные по госдолгу за первый квартал 2023 года, но за первые три месяца этого года задолженность российского правительства сократилась на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,2 процента. Об уменьшении также отчиталась Япония (-0,2 процента).