FT узнала о вопросе банков ЕС из-за прибыли от замороженных денег России

Газета пишет, что замороженные средства (по данным правительства Бельгии, это почти €197 млрд, из них €180 млрд — активы Центробанка, они находятся в международной финансовой группе Euroclear) в первом квартале этого года принесли прибыль в размере €734 млн. Газета пишет, что для Euroclear является «стандартной практикой» предоставлять средства клиентов взаймы и удерживать заработанные проценты.

«Финансовые учреждения не знают, что делать с этими деньгами», — сказал один из собеседников издания и допустил, что их могут передать Киеву. Другой собеседник также отметил, что «это можно сделать».

Еще одним вариантом действий с замороженными активами собеседники газеты назвали инвестирование самих активов с последующим управлением прибылью. В обоих случаях обсуждаются юридические нюансы.

FT указывает, что конкретные предложения могут представить в конце июня. Как пишет газета, пока уже озвученным вариантом относительно действий с российскими активами было заявление бельгийских властей потратить на помощь Украине и беженцам налоговые поступления от процентной прибыли с этих средств.

В феврале стало известно, что почти половина чистой прибыли Euroclear по итогам 2022 года пришлась на доходы от инвестирования замороженных активов россиян: прибыль составила €1,2 млрд, €597 млн обеспечили блокированные средства.

На счетах Euroclear скапливаются дивиденды, купонные выплаты и погашения по ценным бумагам, к которым россияне из-за санкций не имеют доступа. Компания указывала, что в связи с прекращением работы с Россией потеряла доход, который получала от бизнеса, связанного с обслуживанием местных клиентов, но компенсировала эти потери за счет накопленного процентного дохода.