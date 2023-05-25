Экономика России прошла «дно» в ноябре 2022 года, заявили в Сбербанке

«Наш вывод состоит в том, что экономика прошла “дно” в ноябре 2022 года. С ноября начинается достаточно быстрое восстановление, некоторые показатели начали восстанавливаться раньше, некоторые, как обороты бизнеса, отстают», — сказал он, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Матовников отметил, что малый бизнес в России чувствует себя намного лучше крупного. «Если разделить наши компании на крупные и МСП, то именно крупные компании показывают отрицательные темпы роста. Компании МСП находятся в плюсе», — сказал он.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Изначально российские финансовые власти ожидали «жесткого» сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8−10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий чиновников. По данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году сократился на 2,1%.