В «Росконгрессе» предложили альтернативу МВФ для стран БРИКС

«Одним из потенциальных вариантов взаимной торговли между странами БРИКС также могло бы стать использование энергетических кредитов — по аналогии со специальными правами заимствования (SDR) в МВФ. Страны-экспортеры энергоносителей могли бы привлекать данные заемные средства для необходимых им проектов, что позволило бы повысить объемы торговли в национальных валютах несмотря на торговые дисбалансы. Платформой для обеспечения таких энергокредитов мог бы стать Новый банк развития», — говорится в докладе.

При этом мультивалютный характер подобного энергетического SDR позволил бы повысить его конвертацию и ликвидность, считают эксперты, а присоединение новых стран к БРИКС в дальнейшем позволит наращивать объемы торговли внутри объединения, добавили они.

Авторы доклада выразили уверенность, что странам БРИКС необходимо активнее разрабатывать финансирование и кредитование в национальных валютах.

«Сохранение долговых схем с использованием западных валют чревато санкционными рисками и фактически будет равноценно продолжению торговли в долларах и евро. <…> Развивающимся государствам необходимо активизировать усилия по созданию собственной платежно-финансовой инфраструктуры в обход западной», — предупредили эксперты.

Также аналитики указали, что у стран нет в запасе «нескольких десятков лет» для выстраивания системы наподобие нефтедоллара, поэтому для ведения торговли требуются рабочие решения уже сейчас.

Еще одним вариантом сотрудничества между развивающимися странами может стать создание единой валюты БРИКС.

«Вопрос о создании единой валюты объединения будет впервые официально обсуждаться на предстоящем форуме в августе 2023 года в ЮАР», — говорится в документе.

Новый банк развития создан странами-членами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Основная цель его работы — финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на «устойчивое развитие» в государствах-участниках банка, а также других развивающихся странах.