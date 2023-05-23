Спикер конгресса предупредил о риске первого дефолта в истории США

«До дефолта Байдена по государственному долгу остается 10 дней. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым дефолтом в американской истории», — написал Маккарти.

Он добавил, что призывал к переговорам о госдолге еще в середине января, но президент не откликался, и лишь в середине мая Байден признал, что этот диалог необходим.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей выдвинула несколько предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны.

Сам президент США утверждал, что инициативы республиканцев «попросту неприемлемые», и отказался давать гарантии, что дефолта не случится.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало «экстраординарные меры» — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.