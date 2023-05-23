Греф предсказал десятикратный рост операций в юанях в 2023 году

За последний год доля юаня в экспортных операциях России выросло с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%, участие китайской валюты в торговых операциях в дальнейшем будет расти, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Российско-китайском бизнес-форуме.

Мы тоже видим существенный интерес клиентов к нацвалютам дружественных стран в целом, и юань здесь безусловный лидер. В 2023 году мы ожидаем десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом. Герман Греф председатель правления Сбербанка

Банкир назвал китайский экономический проект «Один пояс — один путь» важной моделью развития мировой инфраструктуры, которая сыграет значимую роль в отношениях Москвы и Пекина. По его мнению, обоим государствам нужно улучшить связность транспортной инфраструктуры, а Сбербанк готов принять в этом участие. Греф напомнил, что банк — крупнейший кредитор российской экономики.

Участники российского долгового рынка, несмотря на рост торгов юанем, испытывают сложности с привлечением финансирования в юанях на средний или долгий срок, сообщили они на апрельской конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», которую организовали РБК и НКР.

В том же месяце правительство объявило о переходе на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы, например на юань и рубль.

Вице-премьер Александр Новак рассказал, что Китай уже расплачивается в юанях и рублях за российский газ и частично за нефть.

Всемирный банк и Еврокомиссия скептически относятся к эффективности сотрудничества с Китаем, в том числе — по проекту «Один пояс — один путь». Он предусматривает создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки, его запустили в 2013 году.