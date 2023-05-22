Минфин скорректировал уровень дефицита бюджета более чем на ₽300 млрд

Дефицит российского бюджета в январе-марте этого года составил 2,086 трлн руб., следует из опубликованных Минфином данных.

Ранее ведомство давало иную предварительную оценку дефицита — 2,4 трлн руб.

По новым данным, доходы составили 5,678 трлн руб., расходы — 7,764 трлн руб. Ранее расходы оценивались в 8,077 трлн руб.

За тот же период прошлого года доходы составляли 7,163 трлн руб. (уменьшение более чем на 20%), расходы — 6,029 трлн руб. (увеличение на 34%). Фиксировался профицит на уровне 1,134 трлн руб.

По данным за январь—апрель, дефицит бюджета составляет более 3,4 трлн руб. (доходы — 7,8 трлн руб., расходы — 11,2 трлн руб.). На данный момент это превышает запланированный уровень дефицита на весь год (около 2,9 трлн руб. — 2% ВВП).

Как объяснял премьер-министр Михаил Мишустин в марте, причина такого значительного дефицита — «опережающее финансирование». По словам Мишустина, «деньги должны начинать работать с 1 января», поэтому часть расходов перенесли на начало года. В будущем дефицит должен быть приведен в соответствие с параметрами бюджета. «Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют для нас угрозы», — отметил премьер.

В 2022 году бюджет был закрыт с дефицитом в 3,3 трлн руб. или 2,3% ВВП (доходы были на уровне 27,77 трлн руб., расходы — 31,11 трлн руб.). Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, если учесть, что власти компенсировали 770 млрд руб. соцфондам из Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за отсрочки уплаты страховых взносов (они начнут возвращаться в ФНБ с мая), то дефицит составил 1,8% — менее 2%, установленного по плану.

В 2021-м бюджет был профицитным на 524 млрд руб., в 2020-м — дефицитным на 4 трлн руб.