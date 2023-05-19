ВТБ предупредил россиян о звонках мошенников по видеосвязи

Мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе, звонки проходят через мессенджеры, сообщили в пресс-службе ВТБ.

В ВТБ рассказали, что первый звонок злоумышленники совершают, как правило, через мессенджер или по обычной телефонной связи. Если человек не верит, что с ним разговаривает сотрудник банка, то мошенник перезванивает по видеосвязи, изображая обслуживание из офиса кредитной организации. В итоге, как отметили в ВТБ, у человека не остается сомнений в достоверности слов звонящего.

«Затем мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к деньгам клиента банка — убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на “безопасный счет”, обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу, или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента банка», — добавили в банке.

Согласно данным ВТБ, за январь-апрель на клиентов банка было совершено свыше 2,7 млн мошеннических атак. Это на 70% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что банк смог спасти свыше 6,3 млрд руб. на счетах клиентов. Это на 70% больше, чем за тот же период 2022 г.

«Сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 п.п. с начала года, и сейчас достигает 64%, существенно обогнав телефонные атаки», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

5 мая в ВТБ сообщили, что мошенники перед майскими праздниками усилили активность по «продаже» горящих путевок. Как пояснили в банке, мошенники размещают рекламные баннеры в интернете, предлагающие туры на майские праздники по низким ценам. Баннеры в действительности ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к аккаунтам и счетам жертвы.