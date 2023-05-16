Доходы нелегальных видеосервисов упали из-за якорных рекламодателей

«Ъ» ознакомился с исследованием F.A. С. С.T. (бывшая Group-IB), посвященным рынку онлайн-пиратства (нелегальное распространение видеоконтента) в России по итогам 2022 года, а также с прогнозом на 2023 год. В документе отмечается, что объем пиратского рынка падает. За прошлый год он потерял 10% доходов, составив $45 млн. По итогам 2023 года можно ожидать снижения до $40 млн, полагают эксперты F.A. С. С.T.

Там уточняют, что основными источниками доходов онлайн-пиратов по-прежнему остается реклама онлайн-казино и букмекерских контор. Однако из-за ухода в прошлом году с российского рынка нескольких букмекеров, например международного бренда Bet365, GG.Bet, а также на фоне трудностей с финансовыми переводами между странами средний показатель CPM (Cost Per Mille; цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) на пиратских ресурсах упал на 18%, поясняет директор по развитию бизнеса Digital Risk Protection F.A. С. С.T. Станислав Гончаров. Число обнаруженных компанией пиратских страниц с русскоязычным видеоконтентом в 2022 году сократилось на 42,2%, до 69 тыс.

По данным F.A. С. С.T., по итогам января—апреля 2023 года самым популярным у пиратов фильмом стал сиквел Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», на втором месте — «Человек-муравей и Оса: Квантомания», на третьем — «Аферисты».

При этом впервые доля мобильного трафика на пиратских ресурсах в 2022 году достигла 60% — нелегальный контент больше смотрят со смартфонов, чем с компьютеров.

Популярность приложений для Android и Windows, позволяющих смотреть пиратский контент на мобильных устройствах, начала расти в середине 2022 года.

В то же время, уточняет директор по развитию бизнеса NMi Group Тимофей Лось, трафик легальных и пиратских площадок вырос за 2022 год почти одинаково, на 39% и 36% соответственно, а «реклама сократилась не только на пиратских площадках, но и в целом». Пиратские сервисы в основном получают рекламные доходы от продвижения табачной продукции, алкоголя, крипты, говорит digital-директор группы «Игроник» Евгений Чувашов.

Один из вариантов получения нерекламных доходов для пиратских сервисов — это подписка, которая у некоторых уже существует и в будущем будет набирать обороты, считает эксперт. Видеосервис Kino.pub, внесенный еще в октябре 2017 года по решению суда в реестр запрещенных, например, уже внедрил подписку: месяц платного доступа стоит 150 ₽, три месяца — 400 ₽, полгода — 700 ₽, выяснил «Ъ».

Но у пиратов появляются и новые источники доходов, добавляет основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев, поскольку «российские бренды лишились значительной части рекламных инструментов».

Так, после начала военных действий на Украине из страны ушли YouTube, Google Ads, Instagram, Facebook (принадлежат Meta, деятельность которой по ведению Instagram и Facebook в РФ признана экстремистской и запрещена). «В контекстной и таргетированной рекламе сильно повысилась конкуренция, и многие стали пользоваться пиратскими ресурсами — на них теперь можно увидеть рекламу, например, производителя мяса, одежды и посуды», — уточняет Марк Хлуднев.

Насколько этот тренд окажется долговременным и выраженным, мнения расходятся. Реклама на нелегальных ресурсах создает репутационные и юридические риски, крупные рекламодатели на такое не пойдут, отмечает Тимофей Лось. Он считает, что после введения с прошлой осени в РФ маркировки интернет-рекламы ее объем на пиратских площадках продолжит падать.