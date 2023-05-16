Центробанк расширит доступ к инструментам для неквалицированных инвесторов

«Например, более широкий круг облигаций может быть доступен для неквалифицированных инвесторов без тестирования. Раньше большой интерес проявлялся к иностранным финансовым инструментам, но сейчас по понятным причинам они стали менее интересными и доступными для массового инвестора. Поэтому должно быть больше возможностей инвестировать на российском рынке, участвуя в развитии экономики», — сказал он.

И уточнил, что, конечно, регулятор смотрит на баланс рисков и возможностей, но определенные действия в этом направлении будут в этом году приняты. Количество бумаг, разрешенных брокерам к купле-продаже для неквалов, будет увеличено. При этом ЦБ будет обращать на риски дефолта эмитента.

«Обсуждаем расширение диапазона инвестиционного рейтинга российских облигаций, приобретаемых без тестирования, от “ААА” до “A+”. Наш анализ показал, что исторически риск дефолта по бумагам с рейтингом “А+” изменяется незначительно по сравнению с “ААА”. Но при этом количество доступных инвестору качественных облигаций российских эмитентов существенно возрастает», — добавил Мамута.