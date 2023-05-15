Замглавы Минфина назвал вероятного регулятора криптоотрасли

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют в России. В одном из проектов указывается, что правительство назначит ведомство, которое будет регулировать эту новую отрасль.

«Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их “кошельках” и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — рассказал в интервью «Известиям» Алексей Моисеев.

Он также пояснил, каким будет рынок криптовалют. Если говорить о базовом варианте, а не об экспериментальных правовых режимах, то граждане — как юридические, так и физические лица — могут добыть криптовалюту, продать на внешнем рынке или держать. Больше ничего делать нельзя — ни купить обратно, не расплатиться. При этом кошелек и все операции должны быть задекларированы, с них должен быть уплачен налог, поскольку возникает доход, подчеркнул замминистра финансов.