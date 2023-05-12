Сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в РФ

Источник «Известий» на рынке, знакомый с деталями сделки, объяснил, что речь идет о продаже пяти магазинов в некоторых регионах. Судя по всему, эти точки были менее прибыльными по сравнению с остальными. Вместе с тем сеть наращивает присутствие в крупных областях — например, в прошлом году ритейлер завершил сделку и купил две площадки. На эти магазины правкомиссия также выдавала разрешение, добавил он.

В Decathlon не ответили на запрос «Известий».

В РФ французская компания развивалась с 2006 года. В марте 2022 года Decathlon заявил, что приостановит поставки в страну — тогда, согласно данным на его сайте, в России сеть ритейлера насчитывала 50 площадок. В официальном сообщении компания тогда упомянула, что «условия поставок товаров больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России», поэтому «вынуждена приостановить работу своих магазинов». Но магазины тогда не закрылись, это случилось уже летом 2022 года.

В январе 2023 года стало известно, что сеть начала искать покупателей на свои площадки, так называемые BlueBox — отдельно стоящие гипермаркеты с символикой компании в синем цвете. К этому моменту на сайте компании значилось, что у нее осталось лишь 28 точек. Эти площадки удалось распродать разным покупателям, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.